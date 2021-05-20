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Города мира. Париж. Архивное фото

Названы место и дата проведения конкурса "Детское Евровидение - 2021"

© photo: Sputnik / Ирина Калашникова
Культура
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Победителем международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" стала представительница Франции Валентина Тронель

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. "Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса, сообщает РИА Новости.

Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена", будет транслировать официальный телеканал страны France, отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте вещательного союза в Twitter.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" проходил в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Победителем международного вокального конкурса "Детское Евровидение – 2020" стала представительница Франции Валентина Тронель.

Представительница Грузии Сандра Гаделия с песней You are not alone заняла шестое место.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".

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Теги:
Грузия, Франция, Детское Евровидение

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