Названы место и дата проведения конкурса "Детское Евровидение - 2021"

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. "Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса, сообщает РИА Новости.

Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена", будет транслировать официальный телеканал страны France, отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте вещательного союза в Twitter.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" проходил в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Победителем международного вокального конкурса "Детское Евровидение – 2020" стала представительница Франции Валентина Тронель.

Представительница Грузии Сандра Гаделия с песней You are not alone заняла шестое место.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.