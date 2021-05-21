Определены финалисты "Евровидения 2021"

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Известны страны, представители которых вышли в финал песенного конкурса "Евровидение - 2021".
65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Сегодня, во втором полуфинале выступили 17 стран-участниц, в том числе Грузия.
Итак, в финал, по результатам первого полуфинала, прошли участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. По итогам второго вечера в финал попали - Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Примечательно, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, не выступала. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям показали видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая.
Дело в том, что накануне стало известно, что у одного из музыкантов бэнда результат теста на COVID-19 оказался положительным. Коллектив уже находился в карантине, однако анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - группа решила отказаться от участия в выступлениях перед публикой.
Гранд-финал состоится 22 мая - на сцену выйдут по десять участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также традиционно выступят представители "большой пятерки" – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса – Нидерланды.
Полный список финалистов и конкурсных песен
- Литва - The Roop "Discoteque"
- Россия - Манижа "Russian Woman"
- Швеция - Tusse "Voices"
- Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
- Норвегия - TIX "Fallen Angel"
- Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
- Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
- Азербайджан - Самира Эфенди "Mata Hari"
- Украина - Go_A "Шум"
- Мальта - Дестини Чукуньере "Je Me Casse"
- Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"
- Греция - Стефания "Last Dance"
- Молдова - Наталья Гордиенко "SUGAR"
- Исландия - Daði & Gagnamagnið "10 Years"
- Сербия - Hurricane "Loco Loco"
- Албания - Анжела Перистери "Karma"
- Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
- Болгария - Victoria "Growing Up Is Getting Old"
- Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
- Швейцария - Gjon’s Tears "Tout l'Univers"
- Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
- Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
- Испания - Блас Канто "Voy A Quedarme"
- Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
- Франция - Барбара Прави "Voilà"
Грузия
Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимал последнее место. Так и вышло - к сожалению, он не прошел в финал.
Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.
Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.
Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.
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