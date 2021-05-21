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Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021. Шоу артистов в Роттердаме

Определены финалисты "Евровидения 2021"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (23)
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Sputnik Грузия
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Финал состоится 22 мая - на сцену выйдут по десять участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также традиционно выступят представители "большой пятерки"

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Известны страны, представители которых вышли в финал песенного конкурса "Евровидение - 2021".

65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Сегодня, во втором полуфинале выступили 17 стран-участниц, в том числе Грузия.

Итак, в финал, по результатам первого полуфинала, прошли участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. По итогам второго вечера в финал попали - Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Daoi & Gagnamagnio из Исландии выступают на сцене с песней «10 Years» во время второй репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме
© AFP / PATRICK VAN EMST
Daoi & Gagnamagnio из Исландии выступают на сцене с песней «10 Years» во время второй репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме

Примечательно, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, не выступала. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям показали видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая.

Дело в том, что накануне стало известно, что у одного из музыкантов бэнда результат теста на COVID-19 оказался положительным. Коллектив уже находился в карантине, однако анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - группа решила отказаться от участия в выступлениях перед публикой.

Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.

Гранд-финал состоится 22 мая - на сцену выйдут по десять участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также традиционно выступят представители "большой пятерки" – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса – Нидерланды.

Полный список финалистов и конкурсных песен
  • Литва - The Roop "Discoteque"
  • Россия - Манижа "Russian Woman"
  • Швеция - Tusse "Voices"
  • Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
  • Норвегия - TIX "Fallen Angel"
  • Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
  • Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
  • Азербайджан - Самира Эфенди "Mata Hari"
  • Украина - Go_A "Шум"
  • Мальта - Дестини Чукуньере "Je Me Casse"
  • Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"
  • Греция - Стефания "Last Dance"
  • Молдова - Наталья Гордиенко "SUGAR"
  • Исландия - Daði & Gagnamagnið "10 Years"
  • Сербия - Hurricane "Loco Loco"
  • Албания - Анжела Перистери "Karma"
  • Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
  • Болгария - Victoria "Growing Up Is Getting Old"
  • Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
  • Швейцария - Gjon’s Tears "Tout l'Univers"
  • Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
  • Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
  • Испания - Блас Канто "Voy A Quedarme"
  • Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
  • Франция - Барбара Прави "Voilà"

Грузия

Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимал последнее место. Так и вышло - к сожалению, он не прошел в финал.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Темы:
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Теги:
Манижа, Италия, Испания, Великобритания, Литва, Мальта, Украина, Бельгия, Швеция, Германия, Франция, Израиль, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Россия, Грузия, Финал, Евровидение

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