В Роттердаме стартовал финал "Евровидения-2021"

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Финал песенного конкурса "Евровидение-2021" стартовал в Роттердаме, Нидерландах.
Финал песенного конкурса открывает артистка c Кипра Элене Цагрину с композицией El Diablo.
Россию на "Евровидении-2021" представляет уроженка Таджикистана Манижа Сангин с песней Russian Woman, и она выйдет на сцену под пятым номером.
Всего в конкурсе выступят 26 стран – по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки этого года.
Букмекеры прогнозируют, что за первое место будут бороться рок-группа Måneskin из Италии и певица из Франции Барбара Прави.
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