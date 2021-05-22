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Daoi & Gagnamagnio из Исландии выступают на сцене с песней «10 Years» во время второй репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме

В Роттердаме стартовал финал "Евровидения-2021"

© AFP / PATRICK VAN EMST
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (31)
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65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в Нидерландах благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Финал песенного конкурса "Евровидение-2021" стартовал в Роттердаме, Нидерландах.

Финал песенного конкурса открывает артистка c Кипра Элене Цагрину с композицией El Diablo.

Россию на "Евровидении-2021" представляет уроженка Таджикистана Манижа Сангин с песней Russian Woman, и она выйдет на сцену под пятым номером.

Всего в конкурсе выступят 26 стран – по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки этого года.

Букмекеры прогнозируют, что за первое место будут бороться рок-группа Måneskin из Италии и певица из Франции Барбара Прави.

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Темы:
Евровидение 2021 (31)
Теги:
Евровидение

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