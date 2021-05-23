Победитель 65-ого песенного конкурса был определен путем сложения баллов от телезрителей и жюри в пропорции 50 на 50

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Победителем "Евровидения-2021" стала Италия.

В финале песенного конкурса итальянская группа Måneskin выступила с песней Zitti E Buoni и набрала 524 баллов.

Букмекеры предполагали, что первое место займет Италия, и их прогнозы оказались верны.

Второе место заняла Франция, набрав 499 баллов, а третье – Швейцария с 432 баллами.

Италия выигрывает песенный конкурс в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году.

В прошлом году "Евровидение-2020" не состоялось из-за вспышки коронавируса, в результате было принято решение перенести мероприятие на 2021 год.

65-й ежегодный международный конкурс песни "Евровидение-2021" прошел в Роттердаме - одном из крупнейших городов королевства Нидерланды – благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Государство провело конкурс уже в пятый раз, ранее его принимали города Хилверсюм в 1958 году, Амстердам в 1970 и Гаага в 1976 и 1980 годах.