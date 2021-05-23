За кого голосовала Грузия на "Евровидении 2021"

Результаты конкурса были определены суммой баллов, которые поставили национальные жюри стран-участниц и зрители

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Максимальное количество баллов - 12, в финале музыкального конкурса "Евровидение 2021" жюри из Грузии отдало конкурсантам из Италии.

Победителем "Евровидения-2021" стала Италия.

В финале песенного конкурса итальянская группа Måneskin выступила с песней Zitti E Buoni и набрала 524 балла. Италия выиграла песенный конкурс в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году.

Второе место заняла Франция, набрав 499 баллов, а третье – Швейцария с 432 баллами.

На "Евровидении 2021" Грузия распределила свои баллы так:

Швейцария - 10 баллов

Португалия - 8 баллов,

Украина - 7 баллов.

Исландия - 6 баллов,

Азербайджан - 5 баллов,

Болгария - 4 балла,

Литва - 3 балла,

Нидерланды - 2 балла.

Что касается зрительского голосования, то жители Грузии отдали голоса исполнителям следующих стран:

Греция - 12 баллов,

Литва - 10 баллов,

Италия - 8 баллов,

Сан-Марино - 7 баллов,

Украина - 6 баллов,

Франция - 5 баллов,

Россия - 4 балла,

Азербайджан - 3 балла,

Молдова - 2 балла,

Исландия - 1 балл.

Результаты конкурса были определены суммой баллов, которые поставили национальные жюри стран-участниц и зрители.

А вот Торнике Кипиани с песней "Ты" ( You) не смог пробраться в финал. Конкурсантам из Грузии не везет уже четвертый год подряд и они останавливаются в шаге от финала.

Всего в заключительном выступлении приняли участие 26 стран – по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки этого года.

В прошлом году "Евровидение-2020" не состоялось из-за вспышки коронавируса, в результате было принято решение перенести мероприятие на 2021 год.

65-й ежегодный международный конкурс песни "Евровидение-2021" прошел в Роттердаме - одном из крупнейших городов королевства Нидерланды – благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Государство провело конкурс уже в пятый раз, ранее его принимали города Хилверсюм в 1958 году, Амстердам в 1970 и Гаага в 1976 и 1980 годах.

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