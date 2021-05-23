23:07 23 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Участники группы Maneskin (Италия), победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021

Турин претендует на проведение конкурса "Евровидение" в 2022 году

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Евровидение 2021 (37)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/17/251808945.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210523/251808975/Turin-pretenduet-na-provedenie-konkursa-Evrovidenie-v-2022-godu.html

Италия выиграла песенный конкурс "Евровидения" в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.

В финале песенного конкурса итальянская группа Måneskin выступила с песней Zitti E Buoni и набрала 524 балла. Италия выиграла песенный конкурс в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году.

"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.

Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Кто победил на "Евровидении - 2021": результаты и лучшие песни конкурса

Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.

С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и соцсети МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо.

"Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята. Желаю Удачи в карьере. Вперед, Италия, да здравствует музыка", - написал он в своем Facebook.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Евровидение 2021 (37)
Теги:
Италия, Евровидение

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Протест против Намахвани ГЭС в Тбилиси
Протест против Намахвани ГЭС в Грузии - властям предъявлен ультиматум
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться