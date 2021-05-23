Турин претендует на проведение конкурса "Евровидение" в 2022 году

Италия выиграла песенный конкурс "Евровидения" в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.

В финале песенного конкурса итальянская группа Måneskin выступила с песней Zitti E Buoni и набрала 524 балла. Италия выиграла песенный конкурс в третий раз, а предыдущий был более 30 лет назад – в 1990 году.

"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.

Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.

С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и соцсети МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо.

"Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята. Желаю Удачи в карьере. Вперед, Италия, да здравствует музыка", - написал он в своем Facebook.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

