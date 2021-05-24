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Съемки фильма Форсаж на проспекте Руставели

Снимавшийся в Грузии блокбастер "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210524/251816449/Blokbaster-Forsazh-9-vozglavil-kinoprokat-v-Rossii-i-SNG-v-vykhodnye.html

Премьера фильма "Форсаж 9", в котором можно увидеть эпичные кадры, снятые в Грузии, прошла 19 мая в кинотеатрах страны

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Американский остросюжетный боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные – эта информация по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.

Премьера фильма "Форсаж 9", в котором можно увидеть эпичные кадры, снятые в Грузии, прошла 19 мая в кинотеатрах страны. Одновременно с грузинскими зрителями блокбастер увидели поклонники франшизы в России и Гонконге. Премьера фильма в США состоится чуть позже, а именно 25 июня 2021 года.

Это захватывающее продолжение известной истории про Доминика Торетто, который начал было вроде вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.

В картине поклонников ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов. В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордан Брюстер и рэпер Лудакрис.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии". Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (тогда более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца.

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