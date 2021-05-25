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Оперный певец Георгий Гагнидзе

Грузинский оперный певец Георгий Гагнидзе произвел фурор в Италии

photo: George Gagnidze / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2365)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210525/251831241/Gruzinskiy-opernyy-pevets-Georgiy-Gagnidze-proizvel-furor-v-Italii-.html

Грузин покорил итальянского слушателя красивым вокалом, благородным тембром и виртуозностью исполнения

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Выступление известного грузинского оперного певца, баритона Георгия Гагнидзе в опере Джузеппе Верди "Травиата" в Театре Сан-Карло в Неаполе высоко оценили итальянские СМИ.

Оперный спектакль показывали в старейшем итальянском оперном театре после семимесячной пандемической паузы, с 14 по 23 мая. Грузинский певец Георгий Гагнидзе исполнил партию Жоржа Жермона с двумя разными составами в семи спектаклях. Представления проходили при участии британского дирижера Карела Марка Шишона.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Об успехе грузинского оперного исполнителя написало множество итальянских изданий, в том числе в известные местные газеты Corriere della sera и La Repubblica.

"Грузинский баритон Георгий Гагнидзе, которого высоко ценят в Сан-Карло, украшает характер персонажа Жоржа Жермена особенным голосом: красивым тембром он убедительно доминирует в тексте, демонстрирует лучшие легато. Во время исполнения трио Георгий Гагнидзе был лучшим", - пишет L'Ape Musicale.

"Баритон Георгий Гагнидзе - достойный исполнитель роли отца Жермона. В самой первой его фразе вы почувствуете способность глубокого проникновения в стиль и интонацию, разнообразие и благородство тембра", - отмечают в материале Connessi all"Opera.

Георгий Гагнидзе - грузинский оперный баритон, специализирующийся на итальянском драматическом репертуаре. Родился в Тбилиси и обучался в Государственной консерватории своего родного города. Сценический дебют состоялся в 1996 году в партии Ренато ("Бал-маскарад") в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2365)

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