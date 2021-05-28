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Бензопила для валки леса

"Напилили" миллиард – франшиза "Пила" бьет рекорды проката

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210528/251862084/Napilili-milliard---franshiza-Pila-bet-rekordy-prokata.html

Однажды детективу полиции Нью-Йорка Бэнксу и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Знаменитая хоррор-франшиза "Пила" вновь заставила о себе говорить – сборы последней части серии фильмов ужасов "Пила: Спираль" превысили в мировом прокате миллиард долларов, пишет Variety.

В этот уикенд картине Даррена Линна Боусмана удалось заработать в США еще 4,5 миллиона долларов и 2,67 миллиона долларов за рубежом. Благодаря этому сборы всех девяти фильмов выросли до 1,079 миллиарда долларов. Всего за все время проката кино пока принесло создателям 22,5 миллиона долларов.

В издании отмечают, что для "Пилы" это беспрецедентное достижение для низкобюджетных ужастиков. Любопытно, что в разные периоды стоимость каждого фильма составляла от одного до 20 миллионов долларов, а кассовые сборы при этом превышали 100 миллионов.

При этом, как известно, эти хорроры почти всегда довольно холодно принимали критики и зрители. К примеру, на портале-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes фильмам в среднем ставят около 30 процентов "свежести". А на этом  ресурсе кинолента считается успешной, если набирает минимум 60 процентов положительных отзывов.

"Пила" (Saw) – серия фильмов ужасов. Главная связующая линия строится на убеждениях серийного убийцы Джона Крамера по прозвищу "Пила" или "Конструктор", который после ряда трагических событий в своей жизни пришел к выводу, что большинство людей не ценят свою жизнь и не смогут этого изменить, пока не встретятся лицом к лицу со смертью.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (40)

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