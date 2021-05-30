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Тилль Линдерманн - исполнитель немецкой группы Rammstein

Линдеманн снова удивил - в новом клипе лидера Rammstein плачет Ленин и играет Ревва

© AP Photo / FRANCO GRECO
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (47)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210530/251869986/Lindemann-snova-udivil---v-novom-klipe-lidera-Rammstein-plachet-Lenin-i-igraet-Revva.html

Сюжет клипа остается тайной, но нарезка ярких кадров уже интригует - о чем новая композиция, станет известно совсем скоро

ТБИЛИСИ, 30 мая - Sputnik. Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фрагменты нового клипа, снятого в России на  Красной площади.

Премьера клипа - 1 июня, а пока певец опубликовал 15-секундный тизер в своем Instagram.

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Публикация от Till Lindemann (@till_lindemann_official)

На кадрах показан бюст Владимира Ленина, из глаз которого течет кровь, а также актер Александр Ревва в форме сотрудника правоохранительных органов. Сам лидер Rammstein на Красной площади в меховой шапке задумчиво смотрит вдаль под бой курантов. 

Режиссер загадочного клипа - Сергей Грей.

Это не первый клип Линдеманна, снятый в России. В апреле Линдеманн на русском языке исполнил песню "Любимый город", прогуливаясь по залам Эрмитажа. Эта та самая песня, которую пел великий Марк Бернес в фильме "Истребители". Версия советского хита на YouTube набрала более 1,5 миллиона просмотров.

До этого Линдеманн в 2019 году использовал фразу на русском языке "Я люблю тебя" в песне "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (47)
Теги:
Александр Ревва, Ленин, Музыкальный клип

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