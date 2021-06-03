Молодая грузинская пианистка произвела фурор в Австрии

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Молодая грузинская пианистка Ирма Гигани достигла успеха на Международном фортепианном конкурсе Bechstein-Bruckner в Австрии.

Конкурс Bechstein-Bruckner предназначен для продвижения молодых пианистов, которые учатся в австрийских музыкальных колледжах и консерваториях. Конкурс проходил с 31 мая по 1 июня в концертном зале Brucknerhaus.

"Совсем недавно стали известны результаты, и я с большой радостью поделюсь с вами тем, что я победила в конкурсе BECHSTEIN-BRUCKNER. Первую премию и все специальные призы (за лучшее исполнение сонаты Моцарта и за лучшее исполнение фантазии Брукнера)", – написала пианистка на своей Facebook странице.

Ирма Гигани в публикации также анонсировала предстоящий сольный концерт 17 июня в Brucknerhaus.

23-летняя пианистка Ирма Гигани – лауреат многих музыкальных конкурсов. В возрасте шести лет стала обладателем Гран-при на фестивале в Италии. Тогда возраст участников был определен с 12 до 16, но когда на фестивале услышали запись Ирмы Гигани, представители решили допустить к участию маленькую пианистку.

Спустя два года она завоевала премию конкурса им. Ф. Шопена. Четырнадцатилетняя пианистка также с успехом выступила с сольным концертом в Москве. В 2017 году Ирма стала лауреатом конкурса пианистов Aarhus Competition в Дании, а в 2019 году заняла второе место на международном конкурсе "Звезда фортепиано" ("Les Etoiles du Piano") в городе Рубе (Франция).

Ирма Гигани окончила тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили. Она родилась в знаменитой грузинской семье. Ее дед – известный поэт Джансуг Чарквиани, дядя – прославленный музыкант Мамука Чарквиани, мать Тамара (Тако) Чарквиани – пианистка, отец – бизнесмен Джони Гигани.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.