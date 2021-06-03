"Зачем ты разрушил Сонину семью?"- Моргенштерн подшутил над солистом Little Big

Рэпер Моргенштерн подшутил над солистом группы Little Big и его возлюбленной Соней Таюрской

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн оставил ироничный комментарий под постом в Instagram Илья Прусикина, лидера группы Little Big.

Рэпер Моргенштерн решил подшутить над одной из главных тем российского рунета – о новых отношениях лидера группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской, которая призналась в этом в интервью Ксении Собчак.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

Слухи о том, что Соня Таюрская и Илья Прусикин вместе, начались сразу же после того, как Прусикин объявил о разводе с Ирой Смелой. Таюрскую называли разлучницей, обвиняли в разрушении семьи, однако, по ее словам, ее отношения с Прусикиным начались после расставания с женой.

На этой волне Илья Прусикин выложил фото в свой Instagram, подписав: "In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?".

Под этим фото Моргенштерн и оставил комментарий, который собрал тысячы лайков: "Илья, зачем ты разрушил Сонину семью".

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