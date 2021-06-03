14:22 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск

"Зачем ты разрушил Сонину семью?"- Моргенштерн подшутил над солистом Little Big

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (79)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251920588.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210603/251920814/Zachem-ty-razrushil-Soninu-semyu---Morgenshtern-podshutil-nad-solistom-Little-Big-.html

Рэпер Моргенштерн подшутил над солистом группы Little Big и его возлюбленной Соней Таюрской

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн оставил ироничный комментарий под постом в Instagram Илья Прусикина, лидера группы Little Big.

Рэпер Моргенштерн решил подшутить над одной из главных тем российского рунета – о новых отношениях лидера группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской, которая призналась в этом в интервью Ксении Собчак.

Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

Слухи о том, что Соня Таюрская и Илья Прусикин вместе, начались сразу же после того, как Прусикин объявил о разводе с Ирой Смелой. Таюрскую называли разлучницей, обвиняли в разрушении семьи, однако, по ее словам, ее отношения с Прусикиным начались после расставания с женой.

На этой волне Илья Прусикин выложил фото в свой Instagram, подписав: "In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?".

Под этим фото Моргенштерн и оставил комментарий, который собрал тысячы лайков: "Илья, зачем ты разрушил Сонину семью".

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (79)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться