"Зачем ты разрушил Сонину семью?"- Моргенштерн подшутил над солистом Little Big

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн оставил ироничный комментарий под постом в Instagram Илья Прусикина, лидера группы Little Big.
Рэпер Моргенштерн решил подшутить над одной из главных тем российского рунета – о новых отношениях лидера группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской, которая призналась в этом в интервью Ксении Собчак.
Слухи о том, что Соня Таюрская и Илья Прусикин вместе, начались сразу же после того, как Прусикин объявил о разводе с Ирой Смелой. Таюрскую называли разлучницей, обвиняли в разрушении семьи, однако, по ее словам, ее отношения с Прусикиным начались после расставания с женой.
На этой волне Илья Прусикин выложил фото в свой Instagram, подписав: "In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?".
Под этим фото Моргенштерн и оставил комментарий, который собрал тысячы лайков: "Илья, зачем ты разрушил Сонину семью".
View this post on Instagram
Читайте также:
- Знак дьявола на лице: какие еще тату есть у рэпера Моргенштерна?
-
"Я чертов гений!" – как прославился 23-летний рэпер Моргенштерн
-
Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна: цены и меню Kaif Provenance
-
Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей на лечение ребенка из Тимашевска