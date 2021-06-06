"Музыка Моргенштерна не имеет отношения к культуре" – Пригожин

Иосиф Пригожин считает, что детей надо оградить от творчества таких артистов, как Моргенштерн и Сергей Шнуров

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал "защищать" детей от Моргенштерна и Сергея Шнурова.

В разговоре с NEWS.ru продюсер отметил, что от детей нужно отгородить всех похожих на этих артистов людей и "ото всех маргиналов".

"Детям надо давать удочку, а не рыбку, понимаете, да? Защищать [детей] от чрезмерной любви. Детей нужно научить работать и добывать, а не просто давать. Сегодня очень многие дети понимают, что можно просто кривляться и за это получать деньги. И в этом виноваты взрослые", – сказал Пригожин.

К слову, ранее Иосиф Пригожин говорил, что на "Евровидение-2021" нужно было отправить рэпера Моргенштерна, а не Manizha.

Он отмечал, что исполнитель имел бы успех, поскольку популярен у молодой аудитории. Ему следовало подготовить песню без мата, говорил Пригожин.

"Если хотите похитовать, дать всем фору и поржать, отправляйте Моргенштерна!" – заявил он и добавил, что "с точки зрения музыки и битов, все в десятку". При этом продюсер остается при мнении, что музыка должна "пропагандировать здоровые ценности".

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