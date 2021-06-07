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Резо Габриадзе

"Умер великий сказочник" – Парфенов об уходе Габриадзе

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2379)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210607/251951644/Umer-velikiy-skazochnik---Parfenov-ob-ukhode-Gabriadze.html

О культовом грузинском режиссере и художнике Резо Габриадзе сегодня вспоминают его друзья, коллеги и поклонники

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Умер великий сказочник – так отозвался на смерть выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе известный российский журналист Леонид Парфенов. 

УМЕР ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК РЕЗО ГАБРИАДЗЕ Он был сценаристом, режиссером, художником и много кем еще. Но все его творения:...

Опубликовано Леонид Парфёнов Воскресенье, 6 июня 2021 г.

"Он был сценаристом, режиссером, художником и много кем еще. Но все его творения: фильмы, спектакли, куклы, Чижик-пыжик на Фонтанке, наклоненная башенка с часами в Тбилиси, книги с рисунками автора, автобиографический мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" – они сказки. Может, самый трудный и мудрый жанр. Габриадзе так видел жизнь, возвращая нам ее преображенной. Дорогой батоно Резо, спасибо Вам за этот праздник, который с нами навсегда", – написал Парфенов в Facebook.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2379)
Теги:
Резо Габриадзе, Леонид Парфенов

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