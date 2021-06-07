"Дорогой тезка": режиссер Резо Гигинеишвили попрощался с Резо Габриадзе

Гигинеишвили горячо прощается с великим соотечественником и благодарит за творчество Резо Габриадзе, с которым связана вся его жизнь

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Российский режиссер грузинского происхождения Резо Гигинеишвили в своем Instagram трогательно попрощался с выдающимся грузинским режиссером театра, сценаристом, писателем и художником Резо Габриадзе.

Режиссер признался, что не любит прощаться, но верит, что скоро все же "увидится" с великим мастером. Гигинеишвили, по его словам, гордится, что носит имя в честь Габриадзе и называет его "дорогим тезкой".

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"Когда я поступал во ВГИК, Вы прислали мне весточку, слова поддержки и веры в меня. Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете – Резо Габриадзе. Спасибо Вам за слезы, за смех и за то, что с Вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена. Вы когда-то писали для "Мимино": "В Москве есть станция метро Багратиони, и я горд, что этот Великий полководец – мой соотечественник".

Резо, я горжусь Вами. Как говорит Ваш князь Леван из "Не горюй": "Тому, кто пришел дорогой жизни, Бог даровал способность забвения, оно медленно следует по пятам за смертью и стирает оставляемые ею следы. Давайте вспоминать друг друга в добрый час"... До встречи. Спасибо", – пишет Гигинеишвили.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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