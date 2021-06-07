"Не стало гениального фантазера": режиссер Баркалая о кончине Габриадзе

Гениальную личность Резо Габриадзе сегодня вспоминают его друзья, коллеги и почитатели его великого таланта со всего мира

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Российский режиссер и клипмейкер грузинского происхождения Тина Баркалая на своей Facebook-странице простилась с выдающимся грузинским режиссером театра, сценаристом, писателем и художником Резо Габриадзе.

Баркалая вспомнила, как однажды Габриадзе подарил ей две своих работы "из его Пушкианианы", на одной из которых написано: "Скончался Пушкин в 1888 г. в Париже в лифте Эйфелевой башни".

Не стало великого Резо Габриадзе... Когда-то давно, много лет назад, Он подарил мне две чудесные работы... Из его... Опубликовано Tina Barkalaya Воскресенье, 6 июня 2021 г.

"Это абсолютно в духе Габриадзе получилось... умереть в день рождения Пушкина... Который по его версии прожил до 89 лет и умер, застряв в лифте Эйфелевой башни. Не стало гениального ФАНТАЗЕРА, Резо Габриадзе... Хочется думать, что сидят они сейчас там наверху и болтают с Пушкиным о том, о сём... Спасибо за ВСЕ, батоно Резо..." - написала режиссер.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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