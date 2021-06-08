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Резо Габриадзе

"Был уникален во всем, что делал": в России скорбят о кончине Резо Габриадзе

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Культура
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Маг и волшебник, великий мастер, чье имя навечно вписано в историю кинематографа – соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе выражают в России

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Соболезнования в связи с кончиной выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе выразили в России – министр культуры РФ Ольга Любимова сказала, что имя мастера навсегда вписано в историю кинематографа.

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© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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"Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами. Его многогранный талант проявился в скульптуре и художественном искусстве. Памятник чижику-пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными.

Как театральный режиссер и сценарист Резо Леванович был признан во многих странах мира. Его работы восторженно принимали на крупнейших театральных площадках. Выражаю слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Резо Левановича. Светлая память", – говорится в письме Любимовой.

"Человек Ренессанса, Резо Габриадзе был уникален во всем, что делал. Он поражал своими многочисленными талантами. Все фильмы по его сценариям – это шедевры, его скульптуры и картины, литературные тексты – это тоже шедевры, наконец, его Театр марионеток – это Великий Театр. В нем было удивительное сочетание потрясающей иронии и огромной любви к миру, к людям, к жизни. Он знал все, все понимал про нашу жизнь, про каждого из нас, про свою родную Грузию", – написал Александр Калягин, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ. 

По словам Калягина, Резо Леванович озарил мир своей улыбкой, своим тонким чувством юмора, своими удивительными спектаклями. Рядом с Габриадзе, отмечает артист, всегда возникало нечто совершенно удивительное, особенная атмосфера тепла, человеческой нежности и мудрости.

"Он подарил нам свое искусство, за что вечная ему благодарность. Спасибо, великий Габриадзе, маг и волшебник, мы всегда тебя будем помнить", – написал Калягин. 

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