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Резо Габриадзе

Панихида в память о Резо Габриадзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Культура
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Панихида пройдет одновременно с церемонией прощания в Тбилиси - Габриадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Панихида в память выдающегося грузинского режиссера, писателя, сценариста, художника и основателя Тбилисского Театра марионеток Резо Габриадзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в четверг, 10 июня, в 13:00 по местному времени.

რეზო გაბრიაძის მოსახსენიებელი პანაშვიდი მოსკოვში. მისამართი: წმინდა გიორგის ტაძარი, Большая Грузинская 13. 10 ივნისი. 13:00საათი პანაშვიდი ჩატარდება თბილისში დაკრძალვის ცერემონიის პარალელურად.

Опубликовано Gabriadze Theatre Вторник, 8 июня 2021 г.

В Москве церемония прощания с грузинским режиссером пройдет в храме Георгия Победоносца, а в Санкт-Петербурге в храме Успения Пресвятой Богородицы.

რეზო გაბრიაძის მოსახსენიებელი პანაშვიდი სანქტ-პეტერბურგში. მისამართი: ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, ვასილევსკის...

Опубликовано Gabriadze Theatre Среда, 9 июня 2021 г.

Панихида пройдет одновременно с церемонией прощания в Тбилиси. Резо Габриадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда. Вынос тела великого мастера состоится в четверг, 10 июня, в 15:00, из храма Анчисхати. Гражданская панихида 8 и 9 июня в Театре марионеток.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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