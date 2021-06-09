Самой красивой Золушки больше нет - умерла Либуше Шафранкова из "Трех орешков"

Отмечается, что актриса долгие годы боролась с раком легких, однако точная причина ее смерти не раскрывается

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Чешская актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма "Три орешка для Золушки" 1973 года, скончалась в возрасте 68 лет, сообщает CNN Prima News.

Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Точная причина смерти артистки не раскрывается.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и окончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте "Бабушка" по роману писательницы Божены Немцовой.

Известность Шафранкова получила благодаря роли в киносказке "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека, где она сыграла главную роль. В фильм "Три орешка для Золушки" Шафранкову пригласили, когда ей было 19 лет.

Работа Вацлава Ворличека считается одной из лучших адаптаций старой сказки.После знаменитой сказки на Либуше обрушилась слава и любовь зрителей из разных стран. Эта роль сильно повлияла на дальнейшую судьбу актрисы: с тех пор ее стали называть «лучшей принцессой кинематографа» – настолько удачно она раскрывала образы невинных, добрых и очаровательных героинь.

Всего актриса снялась более чем в тридцати картинах, в том числе в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983), «Коля» (1996).

В 2015 году президент Чехии наградил актрису высшей наградой в области искусства. Из-за болезни Шафранковой медаль получала ее сестра Мирослава, снимавшаяся с Либуше в «Русалочке».

У Шафранковой и ее супруга Йозефа Абргама есть сын Йозеф Абргам-младший. Он стал известным в Чехии продюсером, снял пять сериалов.

"Покойся с миром, Либушка. Мы в шоке", — чешские соцсети переполнены постами с соболезнованиями.

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