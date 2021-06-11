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Афиша спектакля Чудесный грузин во МХАТе

"Чудесный грузин": спектакль о молодом Сталине покажут во МХАТе

photo: mxat-teatr.ru
Культура
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Это история молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин" покажут в Московском художественном театре имени Горького (МХАТ) 11 и 12 июня, говорится на сайте театра.

"Чудесный грузин" – так называл молодого члена партии по кличке Коба Владимир Ленин. Долгие годы молодость Сталина была под грифом "секретно", поэтому МХАТ берется за "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя", отмечают во МХАТе.

Первая слева: врач Марина Марташвили, военный госпиталь в столице Грузии
photo: courtesy of National library
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Спектакль покажет историю молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина.

"Ведь мало поднять архивы и вскрыть правду о том, как в молодые годы этот "чудесный грузин" проводил теракты, шел по головам, не жалея товарищей и мирных граждан. Важно еще понять причины и цели его поступков, нравственные качества будущего "вождя народов". Главный вопрос, поставленный в пьесе – чего в молодом Сталине больше: революционного максимализма и служения идее или властолюбия и стремления пробиться наверх? С какого события он начал восхождение к бездне?" – говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик Рената Сотириади. В главной роли – Георгий Иобадзе. В спектакле принимают участие: группа "Legendire", а также Александре Кочаури (пандури), Георги Кочаури (гармошка), Мухамеднур Султанов (доли). Возрастное ограничение: 12+.

В спектакле примет участие и российская певица Ольга Бузова, что вызвало бурную реакцию в Сети. Ольга исполнит роль певицы Бэллы Шанталь.

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