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Выставка Жизнь и смерть - великие Помпеи

"Великие Помпеи": экспонаты древнеримского города впервые покажут в Грузии

Courtesy of Georgian National Museum
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2391)
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Выставка расскажет историю древнеримского города Помпеи, погребенного под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сокровища Помпеи будут выставлены в отреставрированном археологическом музее Вани в июле и августе 2021 года, говорится в сообщении музея.

"Жизнь и смерть - великие Помпеи" - так называется выставка, которая впервые в Грузии расскажет историю древнеримского города Помпеи. Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом. Внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка Жизнь и смерть - великие Помпеи
photo : courtesy of Georgian National Museum
Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи"

Помпеи, как хорошо сохранившийся город, является одним из основных источников изучения древней культуры. В связи с выставкой посол Италии в Грузии Энрико Вальво посетил Ванский археологический музей.

Посла принял директор музея Давид Лорткипанидзе. По словам организаторов проекта, выставка является результатом тесного сотрудничества между институциями двух стран. Организаторами являются Национальный музей Грузии и посольство Италии в Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2391)

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