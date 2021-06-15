Ананиашвили стала почетным членом International Action Art

Грузинская прима-балелина, о таланте и безупречном мастерстве которой наслышаны во всем мире, продолжает покорять новые вершины

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Всемирно признанной грузинской прима-балерине и художественному руководителю балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили Нино Ананиашвили вручили почетную грамоту и медаль международной организации International Action Art.

International Action Art - это некоммерческая организация, основанная в 2010 году. Ее целью является сохранение, распространение и защита традиционной и современной культуры.

ENG 🔽 🥇 ნინო ანანიაშვილს საერთაშორისო ორგანიზაციის INTERNATIONAL ACTION ART-ის საპატიო წევრის სიგელი და მედალი... Опубликовано Nina Ananiashvili - Official Понедельник, 14 июня 2021 г.

Как отмечается на странице прима-балерины, Грузию с официальным визитом посетил генеральный президент организации International Action Art, президент Клуба ЮНЕСКО в Пирее и островах, член Исполнительного совета Всемирной федерации клубов и центров ЮНЕСКО господин Иоаннис Маронитис. Маронитис присутствовал на репетиции Государственного балета Грузии и лично вручил Ананиашвили грамоту почетного члена организации и медаль.

Чем известна Ананиашвили?

Нино Гедевановна Ананиашвили родилась в 1963 году в Тбилиси. В 1969 году начала учебу в Государственном хореографическом училище Грузии у педагога Тамары Выходцевой. В 1976-м — перешла в Московское академическое хореографическое училище (МАХУ), где одним из партнеров Нино стал Андрис Лиепа.

© photo: Sputnik / Alexandr Makarov Балерина Нина Ананиашвили

В 1981 году Нино Ананиашвили приняли в труппу Большого театра, там ее педагогами стали Раиса Стручкова, Римма Карельская и Марина Семенова. В 1982 году, в свой первый сезон в Большом театре, Нино Ананиашвили уже выступала в сольных партиях в балетах "Деревянный принц" и "Шопениана". В балете "Анна Каренина" по приглашению Майи Плисецкой она танцевала партию Кити в одном с ней спектакле. В 1985 году Ананиашвили приобрела статус прима-балерины Большого театра.

© photo: Sputnik / Alexandr Makarov Заслуженная артистка РСФСР Нина Ананиашвили в роли Одиллии и заслуженный артист РСФСР Андрис Лиепа в роли Принца

В 1988 году Нино Ананиашвили и Андрис Лиепа стали первыми советскими танцовщиками, приглашенными в New York City Ballet. С 1993 года Нино Ананиашвили является прима-балериной Американского балетного театра (American Ballet Theatre), а в 1999 году — стала ведущей балериной Хьюстонского балета.

Photo: Courtesy of Sergo Edisherashvili Нино Ананиашвили выступает на сцене Тбилисского театра оперы и балета

В качестве приглашенной солистки Ананиашвили танцевала в труппах лучших балетных театров мира. Партнерами Нино Ананиашвили были многие известные танцовщики современности. Список ролей Ананиашвили насчитывает более 90 партий.

© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин Балерина Нина Ананиашвили

С сентября 2004 года Нино Ананиашвили является художественным руководителем Национального балета Грузии и директором Хореографического училища им. В. Чабукиани. Ананиашвили является обладательницей многих званий и наград, в том числе народной артисткой Грузинской ССР (1988) и народной артисткой России (1995).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.