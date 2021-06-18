Эпическое возвращение: Disney анонсировал новый сериал о приключениях Чипа и Дейла

Создатели уже показали фанатам мультфильма тизер нового сериала – одни оказались в восторге, а другие раскритиковали графический дизайн в пух и прах

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, американская компания Walt Disney объявила об эпическом возращении культового мультфильма о приключениях Чипа и Дейла.

Disney анонсировала выход нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").

​"С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля", – говорится в Twitter-аккаунте компании.

It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife, an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/whKmR6K9vr — Disney (@Disney) June 16, 2021

Судя по тизеру сериала, можно сказать, что в нем бурундуки Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Появятся ли в кадре мышь Гаечка, крыс Рокфор и муха Вжик – персонажи из оригинального мультфильма, пока не известно.

Любопытно, что мнение пользователей в Twitter о выложенном трейлере нового сериала разделилось. Многие раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале".

"Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите как делали "Чип и Дейл спешат на помощь" в 1989-м!" – высказался один из пользователей.

"Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится", – присоединился к обсуждению другой.

Но были и те, кто назвал тизер нового сериала милым и сказал, что ждет его выхода с нетерпением.

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