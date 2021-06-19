Скончалась известная по клипам Little Big артистка Полина Соколова

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Протестующих против Намахвани ГЭС пустят в Рионское ущелье В то же время сами участники протеста не собираются менять место митингов и заявляют, что останутся на прежней позиции 172

Всемирный день беженцев в Грузии отметили маршем солидарности Председатель парламента отметил, что для Грузии этот день особенно важен, так как в стране есть множество семей вынужденных переселенцев 157