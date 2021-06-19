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Горящая свеча в руке, фото из архива

Скончалась известная по клипам Little Big артистка Полина Соколова

© CC0 / Pixabay
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210619/252072413/Skonchalas-izvestnaya-po-klipam-Little-Big-artistka-Polina-Sokolova.html

Артистка снималась в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Аартистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big, скончалась в субботу, сообщается на официальной странице коллектива в "Вконтакте".

Причины смерти не уточняются.

Участники группы выразили соболезнования родным и близким женщины.

"Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", — говорится в публикации.

Артистка снималась в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

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