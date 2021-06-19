Скончалась известная по клипам Little Big артистка Полина Соколова

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Аартистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big, скончалась в субботу, сообщается на официальной странице коллектива в "Вконтакте".
Причины смерти не уточняются.
Участники группы выразили соболезнования родным и близким женщины.
"Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", — говорится в публикации.
Артистка снималась в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.