Мировая звезда Дуа Липа появилась в обуви от грузинского бренда

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Всемирно известная певица Дуа Липа вышла в свет в обуви от грузинского бренда Mach&Mach.

На странице самого бренда появились фото звезды, на которых видно, что для своего образа – облегающего короткого платья и пиджака, звезда выбрала серебристые туфли на высоком каблуке и с двойным бантиком.

Грузинский бренд Mach & Mach создали сестры-дизайнеры Гванца Мачарашвили (Gvantsa Mach) и Нина Мачарашвили (Nina Mach).

Гванца – выпускница факультета дизайна Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе, Нина – дипломированный медик.

Свою марку девушки создали в 2012 году. Mach & Mach – это бренд одежды, обуви и свадебных платьев, который с каждым годом становится все более популярным в Грузии и за ее пределами. Одежду и обувь от этого бренда носили многие мировые звезды. Недавно в образе от Mach & Mach появилась актриса Меган Фокс.

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