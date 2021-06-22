Грузинский фестиваль электронной музыки EchoWaves перенесен на 2022 год

Любимый тысячами грузинских рейверов фестиваль в этом году не пройдет - из-за сложнопрогнозируемой ситуации с COVID-19

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Фестиваль электронной музыки EchoWaves, который ежегодно проходит в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо-Сванети), в этом году отменен. Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.

По словам организаторов, несмотря на большое желание, в 2021 году из-за непрогнозируемой ситуации с пандемией коронавируса фестиваль в Анаклия придется отложить на 2022 год.

დიდი სურვილისა და შემართების მიუხედავად, წელს ანაკლიაში შეგხვედროდით, სამწუხაროდ, რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული... Опубликовано Echowaves Festival Понедельник, 21 июня 2021 г.

"Командой Echowaves было принято совместное решение не проводить фестиваль 19-22 августа в 2021 году. Echowaves отложен на 2022 год. Мы считаем своим гражданским долгом, в первую очередь, беречь здоровье гостей и действовать исходя из существующих регуляций в стране. Запрет на фестивали и многолюдные мероприятия до сих пор в силе, следовательно, мы бы также не были исключением", - говорится в сообщении.

Приобретенные билеты можно вернуть или же сохранить – они будут в силе в следующем году.

photo: Echowaves Festival / FB Грузинский фестиваль электронной музыки EchoWaves

Фестиваль EchoWaves впервые состоялся на Черноморском побережье Грузии в 2018 году под эгидой популярного в Европе музыкального фестиваля EXIT, который проводится в Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии, Румынии. Всего в течение четырех дней на пяти сценах выступили до 150 артистов. Среди хедлайнеров были Хуан Аткинс, Die Antwoord, Solomun, Tricky и многие другие. В свой первый сезон фестиваль собрал более 150 артистов.

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