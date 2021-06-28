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Кадр из анимационного фильма Заброшенная деревня

Грузинскую анимационную картину "Заброшенная деревня" оценили в Праге

photo : courtesy of Georgian National Film Center
Культура
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Темы:
Триумф грузинского кино (47)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210628/252144732/Gruzinskuyu-animatsionnuyu-kartinu-Zabroshennaya-derevnya-otsenili-v-Prage.html

Главный герой анимационного 14-минутного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Анимационный фильм грузинского режиссера и художника Мариам Капанадзе "Заброшенная деревня" наградили на Международном фестивале анимационных фильмов (International Festival of Animated Films) в Праге.

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International Festival of Animated Films – это специализированный фестиваль-конкурс анимационного производства для профессионалов кино, художников и любителей анимации, основанный на знаменитых традициях чешского анимационного кино и предлагающий уникальную возможность познакомиться с лучшими произведениями современной мировой и чешской анимации.

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© photo: Sputnik
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Мультфильм наградили в категории Abstract and Non-Narrative Animation.

Анимационный фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где лента была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного 14-минутного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе – режиссер и автор сценария.

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Темы:
Триумф грузинского кино (47)
Теги:
Грузинское кино, Грузия, Анимация

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