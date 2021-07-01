Иностранные издатели съедутся в Тбилиси на литературный форум

Форум фокусируется на продвижении переводов грузинской литературы и развитии издательского дела Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Одиннадцатый по счету Литературный форум-диалог состоится в Тбилиси с 6 по 9 июля, говорится на сайте Дома писателей.

Основная цель мероприятия - популяризация грузинской литературы за рубежом.

Форум фокусируется на повышении международной осведомленности о грузинских авторах, продаже авторских прав на их произведения, а также на продвижении переводов грузинской литературы и развитии издательского дела Грузии.

В этом году литературный форум в Тбилиси посетят представители таких издательств, как Grasset Editions, Actes Sud Marsilio, Editori Belfond, Editions Belleville, Editions éditions du typhon и BAM Agency.

Для гостей запланирована специальная программа: встречи с участием грузинских авторов, издателей, литературоведов и представителей партнерских организаций. В программе также посещение Национального музея, культурная экскурсия по Старому Тбилиси и многое другое.

В рамках Литературного форума-диалога в 2011-2020 годах Грузию посетили более 150 профессионалов издательского дела из разных стран, в результате чего ряд авторских прав был продан за границу.

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