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Международный фестиваль Локарно

Сразу два грузинских фильма представлены на кинофестивале в Локарно

photo: Locarno Film Festival / FB
Культура
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Темы:
Грузинское кино (170)
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Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Два грузинских фильма "Укрощение" режиссера Саломе Джаши и "Мокрый песок" Элене Навериани представлены на Международном кинофестивале в Локарно, говорится на официальном сайте смотра.

Международный кинофестиваль в Локарно – кинофестиваль, проводимый ежегодно в августе в городе Локарно (кантон Тичино, Швейцария). Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Фестиваль состоится в офлайн-режиме с 4 по 14 августа. 

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© photo: Sputnik
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Фильм Навериани "Мокрый песок" представлен в международном конкурсе фестиваля в секции Concorso Cineasti del presente. Картина рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.

Лента "Укрощение" Саломе Джаши будет представлена в секции фестиваль "Панорама". "Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с Черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

За главный приз, Золотого Леопарда, на фестивале поборются 17 картин. В их числе "Нули и единицы" Абеля Феррары с Итаном Хоуком, "Медея" Александра Зельдовича с Евгением Цыгановым и Тинатин Далакишвили, "Герда" Натальи Кудряшовой с Юрой Борисовым, "Небеса" Срджана Драгоевича и другие фильмы. Откроет фестиваль триллер "Бекетт" с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер.

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Темы:
Грузинское кино (170)

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