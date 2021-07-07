Демна Гвасалия представил кутюрную коллекцию бренда Balenciaga

Дефиле Balenciaga стало самым ожидаемым показом Недели моды в Париже, и Гвасалия не подвел своих верных поклонников

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия представил первую за более чем полвека кутюрную коллекцию Balenciaga.

Показ бренда стал возвращением в прошлое. Модели ходили в историческом салоне дома в Париже в полной тишине, как это было принято в 50-х годах. Сам Демна переосмыслил образы, которые в свое время создал Кристобаль Баленсиага, но добавил свои "фишки".

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Известно, что Гвасалия любит "преувеличивать", поэтому футуристические шляпы дизайнер увеличил до невероятных размеров, а к мужским приталенным пальто добавил широкие плечи. Однако, несмотря на нестандартные фасоны или размеры, сами образы смотрятся лаконично.

Завершило шоу свадебное платье как дань уважения той самой модели, которую в 1967 году представил сам Кристобаль.

Среди тех, кто посетил показ модного Дома, стали Канье Уэст, Анна Винтур, Сальма Хайек, Льюис Хэмильтон, Белла Хадид и близкий друг Гвасалия - Рената Литвинова.

🔴 დემნა გვასალია და ბელა ჰადიდი რამდენიმე საათის წინ BALENCIAGA- ოტ კუტიურ კოლექციის ჩვენებაზე 🤩♥️ Опубликовано OK! Magazine Georgia Среда, 7 июля 2021 г.

Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.

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