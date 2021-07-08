Грузинская анимация "Заброшенная деревня" получила две награды в Париже

Мультфильм грузинского режиссера о деревне, забывшей смысл сотворения мира – любовь, высоко оценили жюри и зрители смотра

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).

Paris International Animation Film Festival (PIAFF) предлагает киноманам открыть для себя разнообразие национального и международного независимого анимационного творчества. Фестиваль помогает новым кинематографистам-аниматорам, объединяет энтузиастов, способствуя культурному диалогу и создавая сеть сотрудничества и продвижения.

На Facebook-странице фестиваля говорится, что грузинский анимационный фильм получил Приз жюри и Приз зрителей.

On continue avec la Compétition Horizons / Then the Horizons Competition: Prix du Jury et Prix du public/Jury Award... Опубликовано PIAFF, Paris International Animation Film Festival Среда, 7 июля 2021 г.

"Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября прошлого года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.

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