09:16 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Актриса Тинатин Далакишвили

Премьера "Медеи" с Далакишвили в главной роли состоится в Локарно

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1704)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252260034.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210709/252228764/Premera-filma-Medeya-s-Dalakishvili-v-glavnoy-roli-sostoitsya-v-Lokarno.html

Это проникновенная драма о женщине и ее внутреннем мире, полном революций, протестов, бунтов и любви

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Премьера фильма российского режиссера Александра Зельдовича "Медея" с грузинской актрисой Тинатин Далакишвили в главной роли состоится на Международном кинофестивале в Локарно.

Международный кинофестиваль в Локарно – кинофестиваль, проводимый ежегодно в августе в городе Локарно (кантон Тичино, Швейцария). Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Фестиваль состоится в офлайн-режиме с 4 по 14 августа. Российский фильм отобран в основной конкурс престижного кинофестиваля.

Фильм "Медея" представляет собой современную трактовку древнегреческого мифа о Медее. Главные роли в картине исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.

"Медея" – это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта – женская природа. То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым", – говорит режиссер Зельдович о своем фильме.

К слову, на фестивале в Локарно также представлены два грузинских фильма - это "Укрощение" режиссера Саломе Джаши и "Мокрый песок" Элене Навериани.

Грузинка Тина Далакишвили по образованию ландшафтный дизайнер. Но это не помешало ей обрести популярность в совершенно другой области. Сейчас Далакишвили известная актриса не только в Грузии, но и за ее пределами. Тина активно снимается в России, особенно любима режиссером Резо Гигинеишвили, который снял ее в фильмах "Любовь с акцентом" и "Заложники". Ее также можно увидеть в фильмах "Звезда", "Про любовь. Только для взрослых", "Яна+Янко" и других.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости из России (1704)
Теги:
Россия, Грузия, Международный кинофестиваль в Локарно

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться