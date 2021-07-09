Премьера "Медеи" с Далакишвили в главной роли состоится в Локарно

Это проникновенная драма о женщине и ее внутреннем мире, полном революций, протестов, бунтов и любви

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Премьера фильма российского режиссера Александра Зельдовича "Медея" с грузинской актрисой Тинатин Далакишвили в главной роли состоится на Международном кинофестивале в Локарно.

Международный кинофестиваль в Локарно – кинофестиваль, проводимый ежегодно в августе в городе Локарно (кантон Тичино, Швейцария). Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Фестиваль состоится в офлайн-режиме с 4 по 14 августа. Российский фильм отобран в основной конкурс престижного кинофестиваля.

Фильм "Медея" представляет собой современную трактовку древнегреческого мифа о Медее. Главные роли в картине исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.

"Медея" – это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта – женская природа. То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым", – говорит режиссер Зельдович о своем фильме.

К слову, на фестивале в Локарно также представлены два грузинских фильма - это "Укрощение" режиссера Саломе Джаши и "Мокрый песок" Элене Навериани.

Грузинка Тина Далакишвили по образованию ландшафтный дизайнер. Но это не помешало ей обрести популярность в совершенно другой области. Сейчас Далакишвили известная актриса не только в Грузии, но и за ее пределами. Тина активно снимается в России, особенно любима режиссером Резо Гигинеишвили, который снял ее в фильмах "Любовь с акцентом" и "Заложники". Ее также можно увидеть в фильмах "Звезда", "Про любовь. Только для взрослых", "Яна+Янко" и других.

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