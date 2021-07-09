Неизвестные до сих пор черновики Данте нашли в Италии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Черновики и записи, принадлежавшие итальянскому поэту и мыслителю Данте Алигьери, случайно обнаружили в Италии, сообщает The Times.

Их нашла монахиня Джулия Болтон Холлоуэй в библиотеках Ватикана и Флоренции. Это рукописные листы, предположительно созданные автором "Божественной комедии". Любопытно, что до сих пор никто даже не знал почерка поэта, который жил и творил в XIII веке.

Как пишет издание, во время написания этих записей Алигьери был студентом во Флоренции, где ему преподавал философ, ученый политический и государственный деятель Брунетто Латини. Он известен тем, что горячо опекал будущего поэта после смерти отца.

Интересно, что сама Холлоуэй, которая еще задолго до принятия пострига была экспертом по Средневековью в Принстонском университете, сообщила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", — отметила Холлоуэй.

Кроме того, монахиня добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".

К слову, записки могут прояснить некоторые моменты в шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта. Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. Эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.

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