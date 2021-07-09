Рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордные 12 миллионов долларов

Предыдущий рекорд для творения да Винчи принадлежал его работе под названием "Лошадь и всадник" - набросок "Голова медведя" его побил

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Рисунок головы медведя, созданный культовым итальянским живописцем Леонардо да Винчи, продали в Лондоне на аукционе Christie's за высокую цену - около 8,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов), сообщает аукционный дом.

По традиции, имя нового обладателя наброска да Винчи не называется. Эстимейт был установлен от 8 до 12 миллионов фунтов стерлингов.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub — Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021

​"Голова медведя" Леонардо да Винчи достигла в ходе торгов отметки в 8 857 500 фунтов стерлингов, установив таким образом новый мировой рекорд стоимости рисунка, выполненный этим художником. Набросок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как графика", - сказано в сообщении аукционного дома в Twitter.

Размеры рисунка - семь на семь сантиметров. Графический набросок выполнен серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. В левом нижнем углу коричневыми чернилами написано имя художника, верхние углы обрезаны. Эксперты утверждают, что рисунок был создан в первой половине 1480-х годов.

Любопытно, что предыдущий рекорд для творения да Винчи принадлежал его работе "Лошадь и всадник" - она была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.

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