Фестиваль DokuBaku 2021: стартовал прием заявок от режиссеров

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Начался прием заявок от режиссеров разных стран для участия на пятом фестивале документального кино DokuBaku, который пройдет в Баку с 3 по 7 ноября 2021 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу проекта.

В этом году главной темой фестиваля стали "Чувства ±". Особый интерес жюри будет уделен фильмам, посвященным внутренним и внешним метаморфозам человека, его поиску себя. Ко всему этому планируется показ фильмов, не вошедших в основную конкурсную программу.

Помимо этого, будет организована ретроспектива азербайджанского документального кино, посвящённая памяти скоропостижно скончавшегося сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде.

Оставить заявку на участие в фестивале можно на международной платформе FilmFreeWay. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года.

Впервые международный фестиваль документального кино DokuBaku был проведен в Баку в 2017 году. Он является первым независимым кинофестивалем, организованным группой кинематографистов. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - побуждение азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

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