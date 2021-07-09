22:32 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Международный фестиваль документальных фильмов DokuBaku, фото из архива

Фестиваль DokuBaku 2021: стартовал прием заявок от режиссеров

© photo : photo: DokuBaku International Documentary Film Festival / FB
Культура
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252267160.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210709/252267222/Dan-start-priemu-zayavok-iz-raznykh-tochek-mira-dlya-festivalya-DokuBaku.html

В рамках фестиваля будет организована ретроспектива азербайджанского документального кино

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Начался прием заявок от режиссеров разных стран для участия на пятом фестивале документального кино DokuBaku, который пройдет в Баку с 3 по 7 ноября 2021 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу проекта.

В этом году главной темой фестиваля стали "Чувства ±". Особый интерес жюри будет уделен фильмам, посвященным внутренним и внешним метаморфозам человека, его поиску себя. Ко всему этому планируется показ фильмов, не вошедших в основную конкурсную программу.

Встреча министров культуры Грузии и Азербайджана Теи Цулукиани и Анара Керимова
photo: Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia / FB
Грузия и Азербайджан совместно отреставрируют Красный мост

Помимо этого, будет организована ретроспектива азербайджанского документального кино, посвящённая памяти скоропостижно скончавшегося сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде.

Оставить заявку на участие в фестивале можно на международной платформе FilmFreeWay. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года.

Впервые международный фестиваль документального кино DokuBaku был проведен в Баку в 2017 году. Он является первым независимым кинофестивалем, организованным группой кинематографистов. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - побуждение азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться