Пианист-виртуоз из Грузии вышел в финал конкурса Maria Canals в Испании

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори прошел в финал Международного конкурса пианистов Maria Canals в Барселоне (Испания).

Международный музыкальный конкурс имени Марии Канальс с 1954 года ежегодно проводится во Дворце каталанской музыки (Palau de la Música Catalana). Он был основан каталонской пианисткой Марией Канальс-и-Сендрос и ее мужем, композитором и писателем Россендом Ллатесом. С 1954 года в конкурсе приняли участие более 7000 участников из 100 стран и 180 членов жюри со всего мира.

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В финале грузинскому пианисту конкуренцию составят пианисты из Португалии Рафаэль Кириченко и Циминг Рен из Китая.

Финальный вечер назначен на 14 июля. Участники выступят в сопровождении оркестра Симфонической музыки под управлением дирижера Жорди Франсеса в Концертном зале Дворца каталонской музыки в Барселоне. Гегечкори исполнит фортепианный концерт Чайковского.

Что мы знаем о Сандро Гегечкори?

Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори - уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.

В 2019 году 20-летний пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии: получил Гран-при конкурса и два специальных приза.

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