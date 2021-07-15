12:49 15 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7084
  • 100 RUB4.2381
  • USD3.1430
Поиск
Пианист Сандро Гегечкори

Музыкант Сандро Гегечкори победил в конкурсе Марии Канальс в Барселоне

photo: Sandro Gegechkori / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2428)
4801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324406.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210715/252324492/Muzykant-Sandro-Gegechkori-pobedil-v-konkurse-Marii-Kanals-v-Barselone.html

На финальном вечере грузинский пианист Сандро Гегечкори исполнил фортепианный концерт Петра Чайковского

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори одержал победу в финале Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания).

Гегечкори получил в конкурсе Первую премию и Специальный приз слушателей. Вместе с дипломами грузинскому пианисту также передадут 25 тысяч евро.

В финале конкурса, помимо Гегечкори, были пианисты из Португалии Рафаэль Кириченко и Циминг Рен из Китая.

GUANYADOR / GANADOR / WINNER ‼️ 🥇 Premi 66ª edició Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona Premi...

Опубликовано Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona Среда, 14 июля 2021 г.

Финальный вечер прошел 14 июля. Участники выступили в сопровождении оркестра Симфонической музыки под управлением дирижера Жорди Франсеса в Концертном зале Дворца каталонской музыки в Барселоне. Гегечкори исполнил фортепианный концерт Чайковского.

Что мы знаем о Сандро Гегечкори?

Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.

Пианист Сандро Гегечкори
photo: courtesy of Illia Ba
Пианист Сандро Гегечкори

В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии: получил Гран-при конкурса и два специальных приза.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2428)
Теги:
Барселона, Испания, Грузия, Сандро Гегечкори

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться