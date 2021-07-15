Музыкант Сандро Гегечкори победил в конкурсе Марии Канальс в Барселоне

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори одержал победу в финале Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания).

Гегечкори получил в конкурсе Первую премию и Специальный приз слушателей. Вместе с дипломами грузинскому пианисту также передадут 25 тысяч евро.

В финале конкурса, помимо Гегечкори, были пианисты из Португалии Рафаэль Кириченко и Циминг Рен из Китая.

GUANYADOR / GANADOR / WINNER ‼️ 🥇 Premi 66ª edició Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona Premi... Опубликовано Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona Среда, 14 июля 2021 г.

Финальный вечер прошел 14 июля. Участники выступили в сопровождении оркестра Симфонической музыки под управлением дирижера Жорди Франсеса в Концертном зале Дворца каталонской музыки в Барселоне. Гегечкори исполнил фортепианный концерт Чайковского.

Что мы знаем о Сандро Гегечкори?

Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.

photo: courtesy of Illia Ba Пианист Сандро Гегечкори

В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии: получил Гран-при конкурса и два специальных приза.

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