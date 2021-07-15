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Картину Пикассо продадут долями с помощью блокчейна

© Fotolia / Mihai-Bogdan Lazar
Культура
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Sputnik Грузия
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Стоимость "Портрета молодой девушки в голубом берете" оценивается более чем в 4,2 миллиона долларов, доли будут стоить от 5,4 тысячи долларов

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Швейцарский банк цифровых активов Sygnum совместно с фондом Artemundi, специализирующимся на инвестициях в области искусства, организует продажу долей в картине знаменитого испанского художника и скульптора Пабло Пикассо "Портрет молодой девушки в голубом берете" (Filette au béret, 1964) с помощью технологии блокчейн, сообщает РИА Новости.

"Это первый случай, когда права собственности на Пикассо или любое произведение искусства транслируются в публичный блокчейн, регулируемым банком, что позволяет инвесторам приобретать "акции" в картине или торговать ими", - говорится в сообщении швейцарского банка.

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По данным Sygnum, стоимость "Портрета молодой девушки в голубом берете" оценивается более чем в 4,2 миллиона долларов, доли будут стоить от 5,4 тысячи долларов. "Владельцы токенов будут иметь свою долю собственности на картину, полностью признанную в соответствии со швейцарским законодательством", - добавили в банке.

Как отмечается в сообщении Sygnum, токенизация снижает барьеры для инвестиций в искусство и открывает рынок искусства для широкого круга новых инвесторов.

Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (41)

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