София Чкония станет спикером на конференции Vogue вместе с Анной Винтур

В пятой по счету и крупнейшей конференции Vogue UA примут участие редакторы, руководители, художники, фотографы и другие представители моды и творчества со всего мира

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Основательница Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония выступит в качестве спикера на конференции украинского Vogue вместе с главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур.

Украинский Vogue посвящает свою крупнейшую платформу в Восточной Европе людям, ответственным за формирование индустрии. Основная тема мероприятия в этом году – творческие умы.

В пятой по счету и крупнейшей конференции Vogue UA примут участие редакторы, руководители, художники, фотографы и другие представители моды и творчества со всего мира. Среди них будут София Чкония.

Мероприятие пройдет в новом, инновационном формате. Организаторы обещают заинтересованным получить увлекательный опыт как в оффлайн, так и онлайн-формате.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili София Чкония организатор Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi

София Чкония родилась в Грузии. Прежде чем поселиться в Париже, училась в Германии, США и Франции. Имея опыт работы в киноиндустрии. Чкония сначала хотела стать режиссером и даже запустила серию интервью, в которых участвовали такие гости, как один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и американский дизайнер Рик Оуэнс. Вскоре Чкония основала конкурс дизайнеров Be Next, который открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.

Сейчас София Чкония также занимается созданием образовательного центра творческих индустрий в Грузии, где желающие смогут изучать искусство и дизайн.

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