Почему американский актер Джозеф Гордон-Левитт заинтересовался Грузией?

Звезда фильмов "Петля времени" и "Сноуден" не уточнил, для какого именно проекта ему нужны фотографии из Грузии, но поклонники уже начали делиться снимками

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт просит подписчиков прислать ему фотографии Грузии для нового проекта, об этом он написал в Facebook.

Известный актер обратился за помощью к подписчикам, написав: "Кто-нибудь здесь живет в Грузии? Ищу фото, сделанные где-то в Грузии, для нового проекта. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали, и опубликуйте их здесь: https://hitrecord.app.link/worldphotos", - написал Гордон-Левитт, прикрепив фото, сделанное в Тбилиси.

Anyone here live in Georgia? I'm looking for photos taken somewhere in Georgia for a new project. Find a few photos you'... Опубликовано Joseph Gordon-Levitt Четверг, 22 июля 2021 г.

Для какого именно проекта нужны фотографии из Грузии, актер не уточнил, однако поклонники уже начали делиться многочисленными живописными фотографиями.

Джозеф Гордон-Левитт - двукратный номинант на премию "Золотой глобус". Наиболее заметные фильмы с его участием: "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Бросок кобры", "Петля времени", "Линкольн", "Сноуден" и другие.

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