Певица Камила Кабельо снялась в клипе в платье от грузинского дизайнера – видео

В новом клипе звезда предстала в нескольких образах, один из них – голубое платье от Георгия Кебурия

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Кубино-американская певица Камила Кабельо выпустила новый клип, в котором предстала в платье от грузинского дизайнера Георгия Кебурия.

В новом клипе на сингл Don't Go Yet звезда предстала в нескольких образах, один из них – голубое платье от Георгия Кебурия с искусственным мехом внизу, а также длинными перчатками.

Ретро образ подошел под концепцию клипа певицы.

Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант".

Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия. Актриса Линдси Лохан и певица Леди Гага тоже блистали в нарядах от молодого грузинского дизайнера. Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и многие другие.

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