Актер из Грузии взял приз Международного фестиваля в Локарно

Фильм, в котором снялся Гия Агумава, рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга, пока не происходит одна страшная трагедия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинский актер Гия Агумава награжден за лучшее исполнение мужской роли в полнометражной картине "Мокрый песок" на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Международный кинофестиваль в Локарно – кинофестиваль, проводимый ежегодно в августе в городе Локарно (кантон Тичино, Швейцария). Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Фестиваль состоялся в офлайн-режиме.

Фильм Элене Навериани "Мокрый песок" был представлен в международном конкурсе фестиваля в секции Concorso Cineasti del presente. Картина рассказывает о деревне на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.

Помимо фильма "Мокрый песок", на фестивале был представлен фильм "Укрощение" грузинского режиссера Саломе Джаши. Также на фестивале отметили фильм "Медея" российского режиссера Александра Зельдовича, где в одной из главных ролей предстала грузинская актриса Тинатин Далакишвили. Молодежное жюри фестиваля присудило "Медее" Александра Зельдовича приз "за эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики".

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