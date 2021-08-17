Фильм Николая Хомерики вошел в основной конкурс кинофестиваля "Кинотавр"

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики вошел в основной конкурс Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", говорится на официальном сайте смотра.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Конкуренцию картине Хомерики составят фильмы "Медея" Александра Зельдовича, "Герда" Натальи Кудряшовой , "Владивосток" Антона Борматова, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и другие ленты.

Всего в конкурсе 11 картин. В полнометражный конкурс они попали из 104 заявок. По словам программного директора Ситора Алиева, фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны.

Почетный приз впервые в истории "Кинотавра" будет вручен продюсеру — его получит Сергей Сельянов "за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов".

Фильмом открытия станет документальная картина "Нас других не будет" Петра Шепотинника. Закроет фестиваль фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Также вне конкурса будет показан "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, а также фильм Владимира Битокова "Мама, я дома".

Оценивать полные метры будут: актриса Чулпан Хаматова (председатель), режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Жюри короткого метра возглавит Ингеборга Дапкунайте. Вместе с ней будут работать актер Юрий Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин. В короткометражный конкурс вошли 26 лент, в том числе фильм Насти Коркия "Почти весна".

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