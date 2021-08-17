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Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо

Грузинский фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" едет в Сараево

photo : courtesy of Faraz Fesharaki
Культура
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Темы:
Грузинское кино (173)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210817/252608157/Gruzinskiy-film-Chto-my-vidim-kogda-smotrim-na-nebo-edet-v-Saraevo.html

Это история Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо" покажут на Международном кинофестивале в Сараево.

Сараевский кинофестиваль — крупнейший фестиваль юго-восточной Европы, основанный в 1995 году в Сараево. Первый фестиваль проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, но сейчас аудитория смотра составляет 100 тысяч зрителей. В этом году фестиваль проходит с 13 по 20 августа.

Николай Хомерики
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Фильм Николая Хомерики вошел в основной конкурс кинофестиваля "Кинотавр"

Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" будет представлен в разделе "In Focus". В секции собраны фильмы, уже добившиеся большого успеха на международной арене.

"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.

Фильм успел побывать на нескольких международных кинофестивалях. Картину отметили на Берлинале, где ее назвали "очаровательно печальным". Высоко оценили фильм и в России. Про грузинскую киноленту активно писали и зарубежные СМИ, такие известные издания, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и другие СМИ.

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Темы:
Грузинское кино (173)

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