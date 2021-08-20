Кино, музыка, искусство - фестиваль "Мост: Цюрих-Тбилиси" пройдет в Швейцарии

У швейцарской публики появится уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами грузинского кино, музыки и литературы

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Фестиваль грузинской культуры под названием "Мост: Цюрих-Тбилиси" откроется в швейцарском Цюрихе 1 октября, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Форум представит швейцарской публике разнообразную программу - это кино, литература, музыка, архитектура и искусство.

Что касается кино, в рамках мероприятия будут показаны фильмы грузинских женщин-режиссеров. Ретроспектива фильмов будет проводиться при поддержке Национального центра кинематографии Грузии. Зрители увидят картины девяти известных грузинских кинематографисток - среди них как мэтры, так и начинающие режиссеры.

Это ленты "Робинзониада, или Мой английский дедушка" и "Атлант" (режиссер Нана Джорджадзе), "Золотая нить", "Вальс на Печоре" и "Несколько интервью по личным вопросам" (режиссер Лана Гогоберидзе), "Длинные светлые дни" и "Моя счастливая семья" (режиссер Нана Эквтимишвили), "Кредитный лимит" (режиссер Нуца Алекси-Месхишвили), "Чужой дом" (режиссер Русудан Глурджидзе), "Деде" (режиссер Мариам Хачвани), "Начало" (режиссер Деа Кулумбегашвили), "Горизонт" (режиссер Тинатин Каджришвили), "Страшная мать" (режиссер Ана Урушадзе).

Фестиваль "Мост: Цюрих-Тбилиси" направлен на знакомство с современным грузинским искусством и культурой, а также на создание сети сотрудничества и углубление культурного диалога между двумя странами.

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