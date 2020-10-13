МЭА рассказало, когда спрос на нефть вернется к "доковидному" уровню

В некоторых странах спрос на нефть уже никогда не достигнет прогнозов докризисного уровня 2030 года из-за их стремления к энергоэффективности и чистым источникам энергии, отметили в агентстве

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню только к 2023 году, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook (WEO). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты МЭА напомнили, что спрос на нефть непрерывно рос несколько десятилетий, лишь изредка прерываясь во время экономического упадка. Однако коронавирус уничтожил практически 10 лет роста за один год.

"В 2020 году спрос на нефть, вероятно, упадет примерно на 8 миллионов баррелей в сутки к 2019 году", – сообщается в докладе.

Агентство отмечает, что это падение составит 8% в годовом выражении.

"В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5 миллионов баррелей в сутки и вернется к докризисным уровням примерно к 2023 году. Затем до 2030 года он будет расти в среднем на 0,7 миллиона баррелей в сутки ежегодно до 2030 года, однако из-за влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику и торговлю, в 2030 году он будет на 2 миллиона баррелей в сутки ниже, чем ожидалось в прошлогоднем прогнозе", – также сообщает МЭА.

Специалисты уверены, что с 2030 года спрос на нефть выйдет на плато, а ежегодный рост будет составлять всего 0,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть с уровня 2019 года в 97,9 миллиона баррелей в сутки достигнет 99,9 миллиона в 2025 году, а далее 103,2 миллиона – в 2030 году и 104,1 миллиона – в 2040 году.

"Спрос на нефть в развитых экономиках восстановится в краткосрочной перспективе, но не достигнет докризисного уровня 2030 года", – пишет МЭА, отмечая, что особенно это касается стран ЕС с их стремлением к энергоэффективности и чистым источникам энергии.

"В целом, спрос на нефть в развитых странах упадет на 5 миллионов баррелей в сутки в период между 2019 и 2030 годом", – полагает агентство.

Такое снижение, однако, будет более чем компенсировано динамикой в развивающихся странах, где показатель вырастет в этот период на 9 миллионов баррелей в сутки, а лидером этого роста на ближайшее десятилетие будет Индия.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал.