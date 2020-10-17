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Газораспределительная станция, архивное фото

Турция нашла очередное крупное месторождение газа в Черном море

© photo: Sputnik
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201017/249734263/Turtsiya-nashla-ocherednoe-krupnoe-mestorozhdenie-gaza-v-Chernom-more.html

В августе Турция сообщала, что обнаружила в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Турция вновь обнаружила в Черном море запасы природного газа, на этот раз их объем оценивается в 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Об этом сообщает РИА Новости.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив
© Sputnik / STRINGER
Турция нашла крупные месторождения газа в Черном море

В августе Эрдоган сообщил, что турецкое буровое судно Fatih нашло 320 миллиардов кубометров газа в Черном море – это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.

Как отметил Эрдоган, после августовской находки судно продолжило работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.

Теги:
Черное море, Турция, газ


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