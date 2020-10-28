Грузинский бизнесмен стал миллиардером в Казахстане

Состояние грузинского бизнесмена, занимающегося финансовыми технологиями в Казахстане, оценивается в два миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Председатель правления казахской компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и председатель совета директоров Вячеслав Ким стали миллиардерами после размещения акций копании на Лондонской фондовой бирже, сообщает казахстанское издание Forbes.

Акции компании первоначально торговались по 38 долларов, а в итоге достигли 46,9 доллара. Всего было продано 4,4 миллиона акций компании.

На данный момент акции компании во вторник торговались по 41,8 доллара, что соответствует рыночной капитализации компании $6,5 миллиарда. Учитывая это, состояние Кима и Ломтадзе, которые являются соучредителями компании, оценивается в 2,5 и 2 миллиарда долларов соответственно.

Kaspi.kz управляет тремя платформами – Payments, Marketplace и Fintech, а в состав группы также входит АО Kaspi Bank.

Экосистема Kaspi.kz объединяет множество сервисов для физических лиц и компаний розничной торговли: финансовые услуги, онлайн-кредиты на приобретение автомобиля, онлайн-платежи и денежные переводы с использованием платежных карт, мобильное приложение, интернет-площадку для купли-продажи разных товаров с возможностью получения финансирования, клуб покупателей для осуществления покупок в сети партнеров.

Кто такой Михаил Ломтадзе

Михаилу Ломтадзе 45 лет, он уроженец Батуми. В 1997 году окончил Тбилисскую Европейскую школу управления (European School of Management), в 2002 году получил степень МВА в Гарвардской Бизнес Школе.

Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, в 2002 году компанию приобрела глобальная сеть Ernst&Young.

В 2002 году работал в фонде прямых инвестиций Baring Vostok менеджером по инвестиционным проектам. С 2007 года – председатель правления АО "Kaspi Bank".

В 2008 году Ломтадзе заявил: "Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии".

В 2017-м он подтвердил, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует.

В июне 2020 года Михаил Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.