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В России спрогнозировали сильнейший спад мировой экономики за 80 лет

© photo: Sputnik / Brian Smith
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201028/249837618/V-Rossii-sprognozirovali-silneyshiy-spad-mirovoy-ekonomiki-za-80-let.html

Многие авторитетные экономические организации уверены, что мировой экономике понадобятся годы, чтобы оправиться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Счетная палата России заявила о возможности сильного спада в мировой экономике, следует из опубликованного на сайте ведомства прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный валютный фонд
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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По словам экспертов, перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции.

Они также отметили, что Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch уже пересмотрели свои прогнозы развития экономики в сторону ухудшения. По их оценкам, мировой ВВП может просесть на 4,9 —6%.

"Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет", — отмечается в документе.

Этот документ — первый собственный прогноз Счетной палаты о перспективах российской экономики на ближайшие три года. Эксперты описали два варианта развития событий: базовый, относительно благоприятный и консервативный — "шоковый сценарий".

Теги:
Коронавирус COVID-2019, экономика


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