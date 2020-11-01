Кипр отменил программу "золотых паспортов"

Министерство внутренних дел Кипра пообещало, что рассмотрит заявления, которые были поданы до 30 сентября 2020 года и которые успеют подать до прекращения действия программы

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Кипр прекращает работу Кипрской инвестиционной программы (КИП), с помощью которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции, сообщает РИА Новости.

Совет министров на внеочередном заседании 13 октября по предложению министров финансов и внутренних дел отменил КИП. Отмена программы связана с ее недостатками и злоупотреблениями, пояснил представитель правительства.

Министерство внутренних дел Кипра пообещало, что рассмотрит 586 заявлений, которые были поданы до 30 сентября 2020 года, и те заявления, которые успеют подать до прекращения действия КИП.

Программа действовала с 2013 года и принесла порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.

Поводом для отмены существующей программы стал громкий скандал — выход в эфир фильма-расследования о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Решение о прекращении КИП было принято на следующий день после выхода фильма.

На смену может прийти новая инвестиционная программа, но ее параметры пока не известны.